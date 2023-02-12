Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы

Фото: МЧС РК

Тела погибших при землетрясении в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ".

"Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя", – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, после землетрясения в Турции перестали выходить на связь четверо друзей - трое казахстанцев и один гражданин Турции. Живой нашли только Сабину Мамадьярову. Тела Адиля Кадырбекова, Мирболата Курмашева и Кубилая Кескина нашли под завалами разрушенного многоэтажного дома.