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330Фото: МЧС РК
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Тела погибших при землетрясении в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ".
"Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя", – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, после землетрясения в Турции перестали выходить на связь четверо друзей - трое казахстанцев и один гражданин Турции. Живой нашли только Сабину Мамадьярову. Тела Адиля Кадырбекова, Мирболата Курмашева и Кубилая Кескина нашли под завалами разрушенного многоэтажного дома.
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