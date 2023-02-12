Число жертв землетрясений в Турции и Сирии может превысить 40 тысяч – ООН

Фото: МЧС РК

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может превысить 40 тысяч человек. Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.by.

"Очень сложно дать точную оценку, поскольку ещё предстоит разобрать завалы, но я уверен, что число погибших увеличится в два раза или больше", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Мартин Гриффитс также отметил, что Сирии справляться с последствиями катастрофы куда тяжелее из-за долгих лет разрушительной гражданской войны.



Но на этом испытания для пострадавших районов в Турции и Сирии не заканчиваются. Как отметил представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден, выжившие в районе землетрясений столкнутся с новыми проблемами: перебоями в подаче воды, топлива, электричества, связи – может возникнуть новая катастрофа.

"Мы находимся в реальной опасности вторичной катастрофы и, если не будем решать проблемы элементарных удобств с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части, она может причинить вред большему числу людей, чем первоначальная катастрофа", — заявил Холден CNN.

Число жертв землетрясения, по последним данным, в Турции превысило 22 тысячи, в Сирии - 1400.