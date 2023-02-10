Обнаружено тело ещё одного казахстанца под завалами в Турции

Фото: Telegram-канал Rescue KZ

Тело второго казахстанца, пропавшего во время землетрясения в Турции, обнаружено под завалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

То, что найдено тело Мирболата Курмашева, подтвердил Telegram-канал Rescue.kz, специально созданный братом погибшего Алматом.

В МЧС сообщили, что тело Мирболата найдено казахстанскими спасателями в полностью разрушенном здании в провинции Хатай.

"В ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков. Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - отметили в МЧС.

Ранее под завалами в этом же месте было найдено тело казахстанца Адиля Кадырбекова, два тела граждан Турции. Напомним, после землетрясения в Турции перестали выходить на связь четверо казахстанцев. Одну девушку 8 февраля нашли живой.