Установлено месторасположение 150 казахстанцев в Турции - МИД

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С момента известия о разрушениях из-за землетрясений в Турции круглосуточной горячей линией министерства иностранных дел РК было обработано более 1000 звонков. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"В основном обращаются в поисках своих родных на территории Турции. Помимо этого поступают звонки, обращения к нашим дипломатам в Турции, которые определили местонахождение более, чем 150 соотечественников и помогли установить связь с их родственниками в Казахстане", - рассказал Смадияров.

Учитывая сложную ситуацию на местах, отсутствие либо перебои со связью или оказания помощи казахстанцам, дипломаты выехали по районам бедствия, в частности города Газиантеп, Антакья, Кахарманмараш, которые пострадали больше всего.

"Многим соотечественникам понадобилось перемещение в безопасное место. Они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием. Некоторые граждане Казахстана изъявили желание вернуться на Родину, к тому же у многих из них были утеряны документы в связи с разрушением их жилищ. Консулы на местах оформляли им необходимые документы. За последние 4 дня из провинции Газиантеп, Мерсин, Кахарманмараш, Адана, Конья были вывезены 124 казахстанца, из них 58 были доставлены традиционными рейсами", - отметил официальный представитель МИД РК.