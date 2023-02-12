Посольство РК обратилось к казахстанцам, обучающимся в Турции

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К казахстанским студентам, обучающимся в Турции, обратилось посольство РК, передаёт BaigeNews.kz.



Там напомнили, что из-за роста числа пострадавших от землетрясений вузы Турции страны переходят на дистанцонное обучение.

"Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений. Данное объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах/общежитиях. Соответственно, сохраняется возможность онлайн обучения, находясь в самой Турции.

Дипломаты опубликовали контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:

- провинции, относящиеся к посольству РК в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан.

К кому обращаться:

1. консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41;

2. третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07;

3. помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04;

4. дежурный комендант - +90 312 491 91 00

Электронная почта: ankara@mfa.kz



Провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин.

К кому обращаться:

1. вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75;

2. сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11;

3. дежурный комендант - +90 242 324 26 11;

Электронная почта: antalya@mfa.kz

Провинции, относящиеся к генеральному консульству РК в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын.

К кому обращаться:

1. консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86;

2. консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77;

3. дежурный комендант - +90 212 662 53 47;

Электронная почта: istanbul@mfa.kz