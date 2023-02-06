Города в руинах: последствия сильного землетрясения в Турции

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В Турции утром 6 февраля произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Его магнитуда - 7,8 балла. Эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где проживают более миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки магнитудой 7,4 ощущались во многих регионах Турции.

Диярбакыр, Турция

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency via Getty Images

По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Турции (AFAD), в районе Пазарджик Кахраманмараша землетрясение произошло в 4:17. Магнитуда - 7,4 балла.

После были ещё 42 афтершока, самый сильный из которых - 6,6 балла, сообщается на сайте управления.

Замок Газиантеп, получивший повреждения в результате землетрясения

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В 4:26 землетрясение магнитудой 6,4 произошло в городе Нурдагы провинции Газиантепа.

В 4:36 толчки магнитудой 6,5 зафиксированы в городе Ислахие провинции Газиантепа.

Подземные толчки также ощущались в близрасположенных провинциях, особенно в Кахраманмараше, Хатае, Османие, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

Диярбакыр, Турция

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Depo Photos / Reuters

Днём новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в восточных регионах Турции, подземные толчки ощущались в Анкаре.

Также его почувствовали в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, где также есть погибшие.

город Азмарин, провинция Идлиб, северная Сирия

Фото: Ghaith Alsayed / AP

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, ведутся поисково-спасательные работы.

Президент страны РеджепТайип Эрдоган сообщил о 912 погибших и 5 385 раненых.

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования турецкому коллеге и сообщил о готовности оказать необходимую помощь.

В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что информация о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Турции не поступала.