Одну из казахстанок нашли живой под завалами в Турции

Фото: t.me/rescuekz

Спасатели нашли одну из казахстанок, пропавших после землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка жива, она была под завалами.

"Сабина Мамадьярова жива под завалами. Она разговаривает со спасателями", - сообщили волонтёры в группе Rescue KZ.

По предварительной информации, у пострадавшей сломана рука.

Ранее сообщалось о том, что в Турции пропали четверо казахстанцев.