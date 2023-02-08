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Лента новостей

t.me/rescuekz Сегодня, 19:24
56
Сегодня, 19:24
56
Фото: t.me/rescuekz

Одну из казахстанок нашли живой под завалами в Турции

Спасатели нашли одну из казахстанок, пропавших после землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка жива, она была под завалами.

"Сабина Мамадьярова жива под завалами. Она разговаривает со спасателями", - сообщили волонтёры в группе Rescue KZ.

По предварительной информации, у пострадавшей сломана рука.

Ранее сообщалось о том, что в Турции пропали четверо казахстанцев.

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#землетрясение #происшествия #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:24
56
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