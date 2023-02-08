МИД РК запустил горячую линию для помощи казахстанцам в Турции

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Министерство иностранных дел Казахстана запустило горячую линию для помощи казахстанцам, находящимся сейчас в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Они могут звонить по номеру 8 7172 72 05 00, а также обращаться на экстренные контакты консульских учреждений.

В Анкаре: + 90 538 880 70 41, + 90 312 491 91 00

В Стамбуле: + 90 541 116 53 86, + 90 212 662 53 47

В Анталии: + 90 553 941 42 75, + 90 242 324 26 11

Пока пострадавших или погибших граждан нашей страны в списках не значится. Граждан, чьи родные находились на территории Турецкой республики во время землетрясений и перестали выходить на связь, просят сообщить в представительства Министерства иностранных дел.