Президент поручил выделить миллион долларов для помощи Турции

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Президент Казахстана Касы-Жомарт Токаев поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, 6 февраля, в Турции произошло мощное землятресение магнитудой 7,8 балла. Президент Казахстана поручил правительству оказать экстренную помощь Турции. Авиакомпания Air Astana выступила с обращением к пассажирам, собирающимся вылететь в Турцию и из Турции в Казахстан. Число жертв трагедии в Сирии и Турции уже превысило шесть тысяч человек. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

Во вторник утром, 7 февраля, из аэропорта Алматы вылетел борт МЧС со спасателями, медиками и кинологами для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

По данным МИД РК, на консульском учёте в Турции состоят 968 граждан Казахстана, обучаются там 8 219 казахстанских студентов. В общей сложности в Турции могут находиться порядка 75 тысяч граждан Казахстана. До настоящего времени сведений о пострадавших или погибших казахстанцах нет.

В МИД РК открыта горячая линия по номеру +7 (7172) 72-05-00, по которому казахстанцы и их родные могут обратиться за помощью.