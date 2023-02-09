Казахстанские спасатели показали, как помогают искать под завалами людей в Турции

Казахстанские спасатели при проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции используют специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели используют современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы. Прибор прокладывается в глубину завалов и спасатель при помощи наушников прослушивает звуки под обломками на наличие признаков жизни", - пояснили в министерстве.

Напомним, в Турцию вылетели два борта со спасателями из Казахстана.