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Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой Сегодня, 17:01
182
Сегодня, 17:01
182

Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой

Пропавшую без вести в Турции казахстанку нашли живой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД нашей республики.

"Мы нашли её в городе Хатай, она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней всё в порядке, находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, ещё одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь 6 февраля текущего года и проживает в городе Кахраманмараш.

"Мы начали её поиски сразу же после обращения её сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит её поиски. По словам соседей, она в момент разрушения находилась внутри дома. Мы ждём окончании операции и надеемся на хорошие новости", - добавил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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#землетрясение #Турция #казахстанка
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:01
182
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