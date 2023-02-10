Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой

Пропавшую без вести в Турции казахстанку нашли живой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД нашей республики.

"Мы нашли её в городе Хатай, она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней всё в порядке, находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, ещё одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь 6 февраля текущего года и проживает в городе Кахраманмараш.