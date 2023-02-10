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Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой
Пропавшую без вести в Турции казахстанку нашли живой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД нашей республики.
"Мы нашли её в городе Хатай, она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней всё в порядке, находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ещё одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь 6 февраля текущего года и проживает в городе Кахраманмараш.
"Мы начали её поиски сразу же после обращения её сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит её поиски. По словам соседей, она в момент разрушения находилась внутри дома. Мы ждём окончании операции и надеемся на хорошие новости", - добавил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
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