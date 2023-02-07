open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч
Ghaith Alsayed/AP Сегодня, 09:02
189
Сегодня, 09:02
189
Фото: Ghaith Alsayed/AP

Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер во вторник, 7 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия". Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. 

Количество пострадавших оценивается в 15 834 человека. Сезер добавил, что помощь оказывают 16,4 тысячи человек, ведётся интенсивная работа с иностранным персоналом. В зону бедствия планируется направить больше спасателей, как только это позволят сделать погодные условия.

В ночь на 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. После произошло несколько десятков афтершоков. Днём произошло ещё одно землетрясение магнитудой 7,6. Сирийские провинции также пострадали в результате этого стихийного бедствия. Жертвами трагедии стали 656 человек, пострадали более 1,4 тысячи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#траур #Турция #землетрясение #гибель #жертвы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:02
189
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer