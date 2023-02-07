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Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер во вторник, 7 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия". Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур до 12 февраля в связи с землетрясением.
Количество пострадавших оценивается в 15 834 человека. Сезер добавил, что помощь оказывают 16,4 тысячи человек, ведётся интенсивная работа с иностранным персоналом. В зону бедствия планируется направить больше спасателей, как только это позволят сделать погодные условия.
В ночь на 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. После произошло несколько десятков афтершоков. Днём произошло ещё одно землетрясение магнитудой 7,6. Сирийские провинции также пострадали в результате этого стихийного бедствия. Жертвами трагедии стали 656 человек, пострадали более 1,4 тысячи.
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