Землетрясение в Алматы: в приёмных пунктах было размещено около трёх тысяч человек

В день землетрясения в Алматы в приемных пунктах было размещено около трех тысяч человек. Акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий, сообщил министр по ЧС Чингис Аринов, передаёт BaigeNews.kz.

"Созданы республиканский и региональный оперативные штабы, организованы 384 пункта приема граждан. Круглосуточно работает "горячая линия". В день происшествия в приемных пунктах разместились около трех тысяч человек. Акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий", - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, проведено аэровизуальное исследование селеопасных территорий. В соответствии с алгоритмом для обеспечения общественного порядка были привлечены сотрудники полиции.

В Алматы все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В настоящее время сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. МЧС продолжит профилактическую работу, добавил министр.

Ранее сообщалось, 4 марта сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи. Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе. Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы. Позже стало известно о последствиях после землетрясения.

Новые толчки ощутили жители Алматы. Полиция города переведена на усиленный режим работы. 156 обращений о повреждениях зданий поступило в Алматы.