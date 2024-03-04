Новые толчки ощутили жители Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 04 марта 2024г. в 12:54 алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

"Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая-афтершок", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 11.9, магнитуда MPV 5.3., координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.47° в.д., глубина 10 км.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи. Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе. Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы. Позже стало известно о последствиях после землетрясения.