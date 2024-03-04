Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе работы оперативного штаба после землетрясения дал ряд поручений профильным ведомствам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.



*Оперативному штабу по ликвидации ЧС*: провести мониторинг состояния зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, на предмет наличия разрушений вследствие возникновения землетрясения, вести учет сбора и размещения населения на пунктах приема пострадавшего населения, осуществлять сбор и подготовку отчетной информации в Республиканский опер.штаб, Правительство РК и Главе государства;



Национальному научному центру сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК: вести постоянный мониторинг и прогнозирование сейсмической обстановки, докладывать обстановку в опер. штаб;



Противопожарной службе: немедленно реагировать на пожары, возникшие вследствие землетрясения, обеспечивать противопожарную защиту города;



Медицинской службе: обеспечить развертывание всех пунктов приема санитарных потерь, оказывать пострадавшему населению медицинскую помощь, обеспечивать медицинскую защиту города;



Службе охраны общественного порядка: обеспечить охрану общественного порядка, беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники к местам ЧС, блокировать районы ЧС, регулировать движение на дорогах, содействовать

в эвакуационных мероприятиях;



Службе связи: организовать связь для управления подчиненными силами и средствами, предоставить дополнительные каналы связи сотовым операторам, при необходимости провести ремонтные работы на сетях связи города;



Службе информации: обеспечить широкомасштабное информирование населения о произошедшей ситуации с рекомендациями о действиях при ЧС;



Службам энергетики, тепла, водоснабжения и газоснабжения: при необходимости отключить подачу коммунального хозяйства в городе во избежание вторичных факторов опасности, проводить ремонтно-восстановительные работы, содействовать противопожарной службе в ликвидации пожаров;



Гидрометеорологической службе: осуществлять мониторинг состояния.

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