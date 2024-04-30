Семилетняя казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам

Юные казахстанские шахматисты продолжили успешное выступление на чемпионате мира по блицу в Дурресе (Албания), передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Нурали Нуршин поделил первое место с американцем Li, Aiden Linyuan в подгруппе мальчиков до 2016 года рождения. По результатам личной встречи он выиграл "серебро".

Алимжан Жауынбай завоевал бронзовую медаль среди игроков до 2014 года рождения — 8,5 очка из 11 возможных, а Алиша Бисалиева, выступившая среди девочек до 2016 года рождения, после "золота" в рапиде финишировала второй в блице.

Жансая Шолпанбек — на четвертом месте, а Ханзада Аманжол и Алима Омирсерик разделили третье место, но по дополнительным показателям заняли 4-е и 7-е места.

"В итоге после завершения рапида и блица казахстанская команда привезла из Албании шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые", — рассказали в Казахстанской федерации шахмат.

В Казахстане принят план по развитию шахмат, в рамках которого федерация помогает каждой школе организовывать факультативы для обучения детей этой игре. О задаче популяризовать шахматы в стране рассказал ранее глава КФШ.