Землетрясение в Алматы: какие подробности известны
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
131Фото: baigenews.kz
Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным МЧС РК, в 11:22 часов ДЧС г.Алматы незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват теле радио каналов.
По оперативной информации подземные толчки ощутили также в Алматинской области - 5 баллов, Жетысуской (Талдыкорган)- 2 балла.
Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.
В ДЧС г.Алматы, Алматинской и Жетысуской областях работают горячие линии.
Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы.
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