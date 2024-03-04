Землетрясение в Алматы: какие подробности известны

Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС РК, в 11:22 часов ДЧС г.Алматы незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват теле радио каналов.

По оперативной информации подземные толчки ощутили также в Алматинской области - 5 баллов, Жетысуской (Талдыкорган)- 2 балла.

Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.

В ДЧС г.Алматы, Алматинской и Жетысуской областях работают горячие линии.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы.