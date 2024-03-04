Разбитые двери, упавшая плитка: стало известно о последствиях после землетрясения в Алматы

Утром 4 марта жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сила землетрясения составила 5 баллов.

По словам алматинцев, сирена зазвучала сразу после сильных подземных толчков.

Начальник ДЧС города выступил с заявлением и напомнил об основных мерах безопасности при землетрясении.

На улицах Алматы можно наблюдать большое скопление собравшихся второпях алматинцев.

Школьников и студентов распустили по домам. Детские сады оставляют детей по желанию родителей.

На дорогах наблюдаются пробки, вместе с этим резко выросли цены на такси.

В Сети начали появляться видео и фото последствий землетрясения. В одном из бизнес-центров вдребезги разбились стеклянные двери.

В районе новой площади в старых домах прорвало трубу с горячей водой. По словам жильцов, дома затоплены до первого этажа, аварийка едет уже больше 30 минут, главные инженеры КСК не отвечают.

В аудитории одного из алматинских вузов с потолка упала часть плит, личные вещи студентов разбросаны по помещению.

Также алматинцы заметили трещины на стене Казахстанско-Британского технического университета, Казахского национального университета имени аль-Фараби и в общежитии одного из вузов. В пресс-службе Миннауки пока никаких комментариев по этим фактам не дают. Известно лишь, что пострадавших среди студентов нет.

Трещины на стенах появились и в квартирах алматинцев.

Между тем, в городском акимате сообщили, что на 12:50 в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано.

"Развёрнуты 384 пунктов приёма жителей. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования", - заявил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В ДЧС города предупредили, что сохраняется угроза повторных афтершоков.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи. Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе. Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы.