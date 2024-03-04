В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий после землетрясения
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Аким города Алматы Ерболат Досаев с 11:40 часов проводит работу в оперативном штабе, где обсуждается дальнейший план действий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.
"Все системы жизнеобеспечения города подключены. Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения", - говорится в сообщении.
Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана.
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