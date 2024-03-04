Полиция Алматы переведена на усиленный режим работы

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперподразлеления. Кроме того, усилены следственно-оперативные группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Свыше 2-х тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы.

"Особое внимание уделено обстановке в округе общеобразовательных школ города и медицинских учреждений; оперативной и дорожной обстановке в Алматы. Она стабильная и контролируемая; вокруг автозаправочных станций", - говорится в сообщении.

Дорожное движение по направлениям север – юг – восток - запад осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, несмотря на увеличение автомобильного трафика. В случае осложнения дорожной ситуации, движение переводится на ручное регулирование.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи. Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе. Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы. Позже стало известно о последствиях после землетрясения.

Новые толчки ощутили жители Алматы.