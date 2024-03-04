Международный аэропорт Алматы после землетрясения работает в штатном режиме
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
34Фото: advantour.com
Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.
Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено.
Кроме того, сообщается, что туденты эвакуированы со всех вузов Алматы. Всем отменили пары в соответствии с законом. Пострадавших студентов нет.
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