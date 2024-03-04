Международный аэропорт Алматы после землетрясения работает в штатном режиме

Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.

Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено.

Кроме того, сообщается, что туденты эвакуированы со всех вузов Алматы. Всем отменили пары в соответствии с законом. Пострадавших студентов нет.