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Международный аэропорт Алматы после землетрясения работает в штатном режиме

Сегодня, 12:19
АВТОР
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advantour.com Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: advantour.com

Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.

Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено.

Кроме того, сообщается, что туденты эвакуированы со всех вузов Алматы. Всем отменили пары в соответствии с законом. Пострадавших студентов нет.

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