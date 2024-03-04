Студентов эвакуировали со всех вузов Алматы - Миннауки
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Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Студенты эвакуированы со всех вузов Алматы. Всем отменили пары в соответствии с законом. Пострадавших студентов нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи.
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