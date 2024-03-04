Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 04 марта 2024г. в 11 час 45 мин 22 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 45 мин 22 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 263 км на юг от г. Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения 10.7, магнитуда MPV 5.2., координаты эпицентра 41.05° с.ш. 78.23° в.д., глубина 5 км", - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимости на территории Казахстана нет.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.