Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи
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Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 04 марта 2024г. в 11 час 45 мин 22 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 45 мин 22 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 263 км на юг от г. Алматы на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 10.7, магнитуда MPV 5.2., координаты эпицентра 41.05° с.ш. 78.23° в.д., глубина 5 км", - говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимости на территории Казахстана нет.
Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.
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