Сильное землетрясение почувствовали в Алматы
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
725Фото: freepik.com
Сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в г. Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. Информация об эпицентре, бальность уточняется", - говорится в сообщении.
По информации ДЧС г.Алматы, в городе были включены сирены.
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