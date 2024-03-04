Сильное землетрясение почувствовали в Алматы

Сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в г. Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. Информация об эпицентре, бальность уточняется", - говорится в сообщении.