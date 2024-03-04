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Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы

Сегодня, 11:40
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: freepik.com

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 4 марта 2024г. в 11 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 22 мин 06 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от г. Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 13.2, магнитуда MPV 6.1., координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д., глубина 10 км", - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы.

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