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156 обращений о повреждениях зданий поступило в Алматы

Сегодня, 08:09
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156 обращений о повреждениях зданий поступило в Алматы Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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В МЧС РК сообщили, что после землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера, передает BaigeNews со ссылкой на агентство Kazinform.

"В настоящее время поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 детей. Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме", - сообщило ведомство. 

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