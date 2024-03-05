156 обращений о повреждениях зданий поступило в Алматы
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
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В МЧС РК сообщили, что после землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера, передает BaigeNews со ссылкой на агентство Kazinform.
"В настоящее время поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 детей. Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме", - сообщило ведомство.
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