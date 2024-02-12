В Казахстане за нападение на медицинских работников хотят ввести уголовную ответственность

Минздрав инициирует защиту медицинских работников через поправки в уголовный кодекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"В последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медицинских работников. Министерство здравоохранения считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, совершенно антигуманными и противоправными, и намерено усиливать защиту медицинского персонала, используя инструменты законодательного поля", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, министерством здравоохранения будут повторно инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга.

"Предлагаемые нормы в Уголовный кодекс призваны значительно усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям. В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, нападение на водителя скорой помощи сняли на видео в Щучинске.

Похожий случай произошёл января в Караганде. Видео с избиением водителя скорой помощи попало в социальные сети. По версии пользователей, мужчине не понравилось то, как был припаркован специальный транспорт, после этого житель повёл себя неадекватно и напал на водителя. Полицейские установили личность подозреваемого. В торговых домах, на афишах и столбах, дворовых магазинчиках и аптеках Караганды полицейские развесили ориентировку о розыске мужчины.

Позже видеообращение к казахстанцам записал пострадавший водитель Торегали Бериккалиулы, заявив, что готов простить обидчика.

Вопиющий случай прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният, заявив, что берёт расследование под личный контроль. Также к жителям региона обратился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Министр внутренних дел РК Ержан Саденов пообещал, что мужчина, напавший в Караганде на водителя скорой помощи, обязательно будет привлечён к ответственности.

Позже подозреваемый был здержан и водворён в СИЗО. Мужчину нашли на одной из зимовок в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра. В полиции уточнили: "явки с повинной не было".

Сообщается, что подозреваемый арестован на два месяца. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане. Защитить медиков от неадекватных пациентов потребовали и сами работники скорой помощи.