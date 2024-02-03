Избивший водителя скорой карагандинец арестован на два месяца

Мужчина, "прославившийся" на всю страну тем, что избил водителя скорой помощи в Караганде, арестован на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, следственный суд удовлетворил санкцию прокурора на арест подозреваемого Нурболата Дакебаева ещё 28 января, заочно.

"Суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал", — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, видео с избиением водителя скорой помощи в Караганде попало в социальные сети 27 января. По версии пользователей, мужчине не понравилось то, как был припаркован специальный транспорт, после этого житель повёл себя неадекватно и напал на водителя. Полицейские установили личность подозреваемого. В торговых домах, на афишах и столбах, дворовых магазинчиках и аптеках Караганды полицейские развесили ориентировку о розыске мужчины.

Позже видеообращение к казахстанцам записал пострадавший водитель Торегали Бериккалиулы, заявив, что готов простить обидчика.

Вопиющий случай прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният, заявив, что берёт расследование под личный контроль. Также к жителям региона обратился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Министр внутренних дел РК Ержан Саденов пообещал, что мужчина, напавший в Караганде на водителя скорой помощи, обязательно будет привлечён к ответственности.

Позже подозреваемый был здержан и водворён в СИЗО. Мужчину нашли на одной из зимовок в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра. В полиции уточнили: "явки с повинной не было".

Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане. Защитить медиков от неадекватных пациентов потребовали и сами работники скорой помощи.

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