Ещё одно нападение на водителя скорой помощи сняли на видео в Щучинске

Сети появилось ещё одно видео нападения на водителя скорой помощи. На этот раз инцидент произошёл в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

На водителя Скорой помощи напали во время заправки санитарного транспорта, делится подробностями подписчик tirazh.kz.

"Сначала этот водитель другой машины припарковался неправильно, не хотел уступать дорогу. Бригада скорой помощи торопились на вызов.

Место действия — Щучинск, заправка "Гелиос", 10 февраля", — говорится в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тираж.СМИ - Щучинск (@tirazh.kz)

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что главный "герой" видео уже задержан.

"Установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в Щучинске. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.

Напомним, похожий случай произошёл января в Караганде. Видео с избиением водителя скорой помощи попало в социальные сети. По версии пользователей, мужчине не понравилось то, как был припаркован специальный транспорт, после этого житель повёл себя неадекватно и напал на водителя. Полицейские установили личность подозреваемого. В торговых домах, на афишах и столбах, дворовых магазинчиках и аптеках Караганды полицейские развесили ориентировку о розыске мужчины.

Позже видеообращение к казахстанцам записал пострадавший водитель Торегали Бериккалиулы, заявив, что готов простить обидчика.

Вопиющий случай прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният, заявив, что берёт расследование под личный контроль. Также к жителям региона обратился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Министр внутренних дел РК Ержан Саденов пообещал, что мужчина, напавший в Караганде на водителя скорой помощи, обязательно будет привлечён к ответственности.

Позже подозреваемый был здержан и водворён в СИЗО. Мужчину нашли на одной из зимовок в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра. В полиции уточнили: "явки с повинной не было".

Сообщается, что подозреваемый арестован на два месяца. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане. Защитить медиков от неадекватных пациентов потребовали и сами работники скорой помощи.

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