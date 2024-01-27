Карагандинца задержали за избиение водителя скорой помощи

В сети появилось видео, где неизвестный мужчина оскорбляет и бъёт водителя скорой помощи. Полицейские вычислили и разыскали героя видеоролика, передаёт BaigeNews.kz.

По версии Telegram-канала Qumash мужчине не понравилось то, как водитель припарковал приехавшую по вызову карету скорой помощи.

"Рулишь ночами со двора во двор во имя благородной цели - спасать жизни. А потом кто-то, кому не понравилось, как ты парканулся, материт тебя и бьёт. К сожалению, жиза для водителей скорой помощи. По крайней мере, для бедняги на видео. Было ночью в Караганде", — гласит подпись под видео.

В полиции прокомментировали инцидент.