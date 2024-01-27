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Карагандинца задержали за избиение водителя скорой помощи

Сегодня, 13:25
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В сети появилось видео, где неизвестный мужчина оскорбляет и бъёт водителя скорой помощи. Полицейские вычислили и разыскали героя видеоролика, передаёт BaigeNews.kz.

По версии Telegram-канала Qumash мужчине не понравилось то, как водитель припарковал приехавшую по вызову карету скорой помощи.

"Рулишь ночами со двора во двор во имя благородной цели - спасать жизни. А потом кто-то, кому не понравилось, как ты парканулся, материт тебя и бьёт. К сожалению, жиза для водителей скорой помощи. По крайней мере, для бедняги на видео. Было ночью в Караганде", — гласит подпись под видео.

В полиции прокомментировали инцидент.

"Полицией установлен карагандинец, нанёсший телесные повреждения водителю скорой помощи. Принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении Telegram-канала МВД РК.

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