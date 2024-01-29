Избиение водителя скорой помощи: аким Карагандинской области обратился к жителям

Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев назвал вопиющим случай, в результате которого пострадал водитель скорой помощи. Аким высказался в защиту сотрудников скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Как отметили в акимате Карагандинской области, Ермаганбет Булекпаев поручил разработать меры, направленные на повышение безопасности сотрудников скорой помощи. Также необходимо принять алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы для бригад скорых.

Глава региона назвал вопиющим случай, в результате которого пострадал водитель скорой помощи.

"Установление местонахождения этого гражданина – вопрос времени. Уверен, что в ближайшее время полиция найдёт его. Я знаю, наши граждане с уважением относятся к труду сотрудников скорой помощи. Однако встречаются отдельные личности, для которых их сиюминутная блажь выше общечеловеческих ценностей, уважения, гуманизма", – обратился Ермаганбет Булекпаев к жителям.

По его словам, любое подобное поведение в отношении сотрудников скорой помощи и в целом людей, которые выполняют важную работу в других отраслях, которая влияет на благополучие и жизнь жителей, будет наказываться в рамках закона.

Ранее сообщалось, в сети появилось видео, где неизвестный мужчина оскорбляет и бъёт водителя скорой помощи. Полицейские установили личность героя видеоролика. Глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният в социальных сетях прокомментировала данный инцидент. Избитый водитель скорой помощи Караганды рассказал, как на него напал мужчина во дворе жилого дома, когда медики приехали по экстренному вызову.