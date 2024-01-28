Избитый водитель скорой помощи Караганды записал видео
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Избитый водитель скорой помощи Караганды рассказал, как на него напал мужчина во дворе жилого дома, когда медики приехали по экстренному вызову, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с пострадавшим водителем опубликовал Telegram-канал "Патриот".
Сообщалось, что бригада скорой помощи около полуночи 27 января приехала на вызов к ребёнку с высокой температурой и подозрением на корь. Карета скорой помощи была припаркована во дворе многоэтажного дома.
"Наша машина очень сильно качнулась. Я посмотрел в правое боковое зеркало — там никого не было. По левой стороне увидел, что идёт молодой человек с тумбочкой в руках. Он подошёл к окну и стал ругаться матом. Потом пошёл дальше. Обратно вернулся уже без тумбочки и снова стал материться. Я ему объясняю: брат, я среди ночи не просто так стою ночью во дворе, мы приехали за пациентом", — говорит водитель.
Агрессивный пешеход заявил, что водитель скорой видел его и специально не уступил дорогу. После этого начал избивать водителя.
Происходящее снимала на видеокамеру фельдшер.
Как рассказала глава Минздрава РК Ажар Гиният, пострадавший водитель госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом рёбер, гематома глаза. Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, его разыскивают.
По данным Telegram-канала "Патриот", подозреваемый прописан в Шымкенте. Его зовут Нурболат Дакебаев.
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