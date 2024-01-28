Избитый водитель скорой помощи Караганды записал видео

Избитый водитель скорой помощи Караганды рассказал, как на него напал мужчина во дворе жилого дома, когда медики приехали по экстренному вызову, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с пострадавшим водителем опубликовал Telegram-канал "Патриот".

Сообщалось, что бригада скорой помощи около полуночи 27 января приехала на вызов к ребёнку с высокой температурой и подозрением на корь. Карета скорой помощи была припаркована во дворе многоэтажного дома.

"Наша машина очень сильно качнулась. Я посмотрел в правое боковое зеркало — там никого не было. По левой стороне увидел, что идёт молодой человек с тумбочкой в руках. Он подошёл к окну и стал ругаться матом. Потом пошёл дальше. Обратно вернулся уже без тумбочки и снова стал материться. Я ему объясняю: брат, я среди ночи не просто так стою ночью во дворе, мы приехали за пациентом", — говорит водитель.

Агрессивный пешеход заявил, что водитель скорой видел его и специально не уступил дорогу. После этого начал избивать водителя.

Происходящее снимала на видеокамеру фельдшер.

Как рассказала глава Минздрава РК Ажар Гиният, пострадавший водитель госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом рёбер, гематома глаза. Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, его разыскивают.

По данным Telegram-канала "Патриот", подозреваемый прописан в Шымкенте. Его зовут Нурболат Дакебаев.