Ориентировку на избившего водителя скорой помощи развесили в Караганде
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В торговых домах, на афишах и столбах, дворовых магазинчиках и аптеках Караганды полицейские развесили ориентировку о розыске мужчины, напавшего на водителя скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Ориентировка — второй категории. Это означает, что розыскиваемый не является особо опасным преступником. Но на уровне регионального департамента полиции и МВД его поиски находятся на особом контроле.
"К нам пришел участковый инспектор полиции и поручил наклеить ориентировки на видных для покупателей местах. Мы — мирная организация, и всегда будем против насилия. Поэтому взяли пять-шесть ориентировок и повесили в нескольких местах", — рассказали "Патриоту" сотрудники одного из торговых домов.
Сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции Караганды просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Нурболата Дакебаева 1987 года рождения, позвонить по номеру: 102 или 8 (7212) 40 79 19.
27 января около 23:30 ночи бригада медиков приехала на вызов к ребёнку с высокой температурой и подозрением на корь. Машина скорой помощи была припаркована во дворе многоэтажного дома.
Проходивший мимо незнакомец набросился с кулаками на водителя санитарного автотранспорта и избил его. В частности, напавшему не понравилось то, как мужчина припарковал автомобиль скорой помощи.
Полиция установила личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. По информации СМИ, подозреваемый прописан в Шымкенте.
Водитель скорой госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом "Сотрясение мозга", "Перелом спинки носа", "Закрытый перелом ребер", "Гематома глаза". Об этом сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният.
Находящийся в больнице пострадавший водитель рассказал подробности избиения.
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