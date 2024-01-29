Ориентировку на избившего водителя скорой помощи развесили в Караганде

В торговых домах, на афишах и столбах, дворовых магазинчиках и аптеках Караганды полицейские развесили ориентировку о розыске мужчины, напавшего на водителя скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Ориентировка — второй категории. Это означает, что розыскиваемый не является особо опасным преступником. Но на уровне регионального департамента полиции и МВД его поиски находятся на особом контроле.

" К нам пришел участковый инспектор полиции и поручил наклеить ориентировки на видных для покупателей местах. Мы — мирная организация, и всегда будем против насилия. Поэтому взяли пять-шесть ориентировок и повесили в нескольких местах " , — рассказали " Патриоту " сотрудники одного из торговых домов.

Сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции Караганды просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Нурболата Дакебаева 1987 года рождения, позвонить по номеру: 102 или 8 (7212) 40 79 19.

27 января около 23:30 ночи бригада медиков приехала на вызов к ребёнку с высокой температурой и подозрением на корь. Машина скорой помощи была припаркована во дворе многоэтажного дома.

Проходивший мимо незнакомец набросился с кулаками на водителя санитарного автотранспорта и избил его. В частности, напавшему не понравилось то, как мужчина припарковал автомобиль скорой помощи.

Полиция установила личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. По информации СМИ, подозреваемый прописан в Шымкенте.

Водитель скорой госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом "Сотрясение мозга", "Перелом спинки носа", "Закрытый перелом ребер", "Гематома глаза". Об этом сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният.

Находящийся в больнице пострадавший водитель рассказал подробности избиения.