Задержан подозреваемый в избиении водителя "скорой" в Караганде
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В Карагандинской области задержали Нурболата Дакебаева, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю "скорой помощи", передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл ночью 27 января в Караганде.
Мужчина скрылся и был объявлен в розыск.
"Дакебаев водворён в изолятор временного содержания. За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трёх лет", - сообщили в Генпрокуратуре.
После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.
А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.
Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.
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