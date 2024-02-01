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Задержан подозреваемый в избиении водителя "скорой" в Караганде

Сегодня, 19:09
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Карагандинской области задержали Нурболата Дакебаева, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю "скорой помощи", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл ночью 27 января в Караганде.

Мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

"Дакебаев водворён в изолятор временного содержания. За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трёх лет", - сообщили в Генпрокуратуре.

После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.

А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.

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