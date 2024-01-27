Ажар Гиният высказалась об избиении водителя скорой помощи в Караганде

Глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният в социальных сетях прокомментировала инцидент, связанный с недавним нападением на водителя скорой помощи в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"В минувшую ночь в Караганде произошел вопиющий случай - водителю скорой медицинской помощи при исполнении своих должностных обязанностей неизвестные лица нанесли телесные повреждения. Водитель скорой госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровью", — написала министр здравоохранения в Facebook.

Она уточнила, что бригада скорой помощи в 23:30 ночи приехала на вызов к ребёнку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки ребёнка в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо не известного мужчины.

"Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека. Но не всегда наши граждане понимают, в каких тяжелых условиях работают наши фельдшеры и водители "103". К сожалению, подобные случаи агрессии, нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона. Благодаря своевременному реагированию руководства областного управления здравоохранения совместно с департаментом полиции личность нападавшего гражданина была установлена. Считаю, что подобные насильственные действия в отношении медработников, и в особенности сотрудников скорой помощи, совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться как на уровне правоохранительных органов, так и получать порицание в обществе", — заявила Ажар Гиният.

Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему водителю и заверила медицинскую общественность, что расследование инцидента берёт на личный контроль.

Напомним, видео с избиением водителя скорой помощи в Караганде попало в социальные сети. По версии пользователей, мужчине не понравилось то, как был припаркован специальный транспорт, после этого житель повёл себя неадекватно и напал на водителя. Полицейские уже вычислили и задержали подозреваемого.