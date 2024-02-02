Полиция о задержании избившего водителя скорой: Явки с повинной не было

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали задержание подозреваемого в нападении водителя скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

"Добровольной сдачи разыскиваемого подозреваемого Дакибаева юридически и фактически не было. Согласно действующего законодательства предусмотрено обращение с явкой с повинной лица, который подозревается в совершении преступления. В данном случае никакой явки с повинной и добровольного прибытия в отдел полиции не было. Сотрудниками криминальной полиции проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате чего Дакебаев, находившийся в межгосударственном розыске, задержан. Расследование уголовного дела проводится в соответствии с требованиями уголовного законодательства о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела",- сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

Напомним, об инциденте стало известно после того, как избитый водитель скорой помощи Караганды рассказал, как на него напал мужчина во дворе жилого дома, когда медики приехали по экстренному вызову. После случившегося нападавший скрылся, и его объявили в розыск.

После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мМажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.

А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Полиция задержала мужчину, избившего водителя скорой помощи в Караганде. Сам избитый водитель Торегали Бериккалиулы заявил, что готов простить обидчика.

Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.