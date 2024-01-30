Пора защитить наш статус и оградить нас от неадекватно ведущих себя граждан - водитель "скорой"

Работники скорой помощи требуют защиты в Казахстане. Петицию с "криком души" на портале alash.online опубликовал водитель "неотложки", передаёт BaigeNews.kz.

Шофёр с 10-летним стажем откровенно высказался о проблемах сотрудников службы.

"Устал уже от нашей бесправности и незащищённости. С одной стороны, общество от нас требует спасать жизни и быстро приезжать на вызовы. С другой стороны, нас просто не уважают и даже мешают работать. Нас отказываются запускать во двор, нам не уступают дорогу, не дают припарковаться, а особо одарённые могут и избить. Люди бьют и пинают машину скорой помощи. Помимо этого, часто на врачей скорой помощи нападают в квартирах, куда их вызвали. Неуважение к врачам и медперсоналу стало причиной высокой кадровой текучки в медицине. Нужно признать, что сотрудники скорой помощи – незащищены", - написал мужчина.

Он отметил, что особый статус есть у учителей, полицейских, военных.

"Пора уже защитить и наш статус и оградить нас от неадекватно ведущих себя граждан. Нужно агрессию в отношении медработников приравнять к нападению на полицию. Пнул и испортил машину скорой помощи – штраф. Ударил водителя скорой - один год тюрьмы. А за избиение врача - 3-5 лет минимум давать. Это очень важный вопрос, вопрос сохранения жизней. Когда едешь на вызовы к пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ценна каждая минута, особенно при инфарктах и инсультах. Много кому можно было бы спасти, если бы банально успели приехать", - заявил автор петиции.

Работники скорой помощи просят казахстанцев уступать дорогу спецмашинам и с пониманием относиться, если "карета" стоит во дворе.



"Мы, работники скорой помощи, хотим чувствовать себя в безопасности. Мы считаем, что скорая медицинская помощь нужна стране!" - заключил автор.

Ранее редакция BaigeNews.kz публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана в 2023 и 2024 годах.

Один из последних инцидентов произошёл 27 января в Караганде. Напавший на бригаду медиков находится в розыске.

После случившегося РОО "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.