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Глава МВД высказался о деле по нападению на водителя скорой помощи в Караганде

Сегодня, 14:16
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: BaigeNews.kz

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов пообещал, что мужчина, напавший в Караганде на водителя скорой помощи, обязательно будет привлечён к ответственности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый находится в розыске. Идут активные розыскные мероприятия. Установим, задержим, привлечём. Никто не уйдёт от уголовной ответственности, в том числе и он", - сказал министр.

Инцидент произошёл 27 января в Караганде. Напавший на бригаду медиков находится в розыске.

После случившегося РОО "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов Мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с  призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи. 

Ранее редакция BaigeNews.kz публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана в 2023 и 2024 годах.

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