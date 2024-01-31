Глава МВД высказался о деле по нападению на водителя скорой помощи в Караганде

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов пообещал, что мужчина, напавший в Караганде на водителя скорой помощи, обязательно будет привлечён к ответственности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый находится в розыске. Идут активные розыскные мероприятия. Установим, задержим, привлечём. Никто не уйдёт от уголовной ответственности, в том числе и он", - сказал министр.

Инцидент произошёл 27 января в Караганде. Напавший на бригаду медиков находится в розыске.

После случившегося РОО "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов Мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Ранее редакция BaigeNews.kz публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана в 2023 и 2024 годах.