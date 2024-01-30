Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане

Республиканское общественное объединение "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов Мажилиса и министра здравоохранения РК немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и факты препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишут в своем обращении члены Senim, имеется значительное количество фактов избиения, нападения и даже убийств медицинских работников. До сегодняшнего дня не приняты меры по законодательному закреплению ответственности, вплоть до уголовной, по этим фактам. Кроме общественного осуждения и общих правовых действий в механизме защиты медицинских работников в законодательстве Республике Казахстан действенных мер не имеется.

"Последний случай нападения на водителя "Скорой помощи" в Караганде, получивший широкий общественный резонанс, подтверждает наличие серьезной проблемы, с которой сталкиваются медицинские работники в повседневной работе. Они вынуждены рисковать своей жизнью и здоровьем, выполняя свой профессиональный долг. При том, что подвергаясь насилию со стороны как пациентов, так и их родственников, они продолжают нести уголовную ответственность за здоровье и жизнь этого же пациента. Они не могут покинуть небезопасное для себя рабочее место и перестать оказывать медицинскую помощь, потому что их обвинят в неоказании помощи. Незащищенность медицинских работников при исполнении служебных обязанностей приводит к оттоку специалистов из экстренных служб", - говорится в письме.

В связи с этим общественники потребовали приравнять медицинских работников к особому статусу на примере правоохранительных органов, что позволит обеспечить им дополнительную защиту и правовую поддержку в случае проявлений противоправных действий в отношении них.

Кроме того, они настаивают на том, что было ужесточено наказание за действия насильственного характера. Усиление наказания и привлечение к уголовной ответственности за противоправные действия позволят обеспечить большую безопасность медицинскому персоналу на рабочем месте.

"На основании вышеизложенного, выражая озабоченность многотысячной армии медицинских работников страны и представляя их интересы, призываем принять необходимые меры для их защиты. Так как безопасность медицинских работников, физическое и психологическое благополучие напрямую влияет на здоровье граждан нашей страны. Мы уверены, что в самое ближайшее время будут законодательно закреплена ответственность граждан, при которой насилие и препятствование деятельности медицинским работникам будет иметь соответствующую меру реагирования на это социально-опасное действие", - отмечено в письме.

Ранее редакция BaigeNews.kz подготовила обзор эпизодов нападения на медицинских работников скорой помощи, совершённых в различных городах Казахстана в 2023 и 2024 годы.