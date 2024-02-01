Появилось видео задержания мужчины, избившего водителя "скорой" в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стали известны некоторые подробности о задержании мужчины, избившего водителя скорой помощи в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Его нашли на одной из зимовок в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра.
Задержанного Нурболата Дакебаева доставили в отдел полиции в Караганде, а после водворили в изолятор временного содержания.
Инцидент произошёл ночью 27 января в Караганде. После случившегося нападавший скрылся, и его объявили в розыск.
После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.
А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.
Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Приняли удар на себя: бабушка с дедушкой спасли внука при взрыве газа в Карагандинской области
- Двое подростков покончили с собой из-за неразделённой любви в ВКО
- Два теракта предотвратили в Казахстане - глава КНБ отчитался перед Токаевым