Появилось видео задержания мужчины, избившего водителя "скорой" в Караганде

Стали известны некоторые подробности о задержании мужчины, избившего водителя скорой помощи в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Его нашли на одной из зимовок в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра.

Задержанного Нурболата Дакебаева доставили в отдел полиции в Караганде, а после водворили в изолятор временного содержания.

Инцидент произошёл ночью 27 января в Караганде. После случившегося нападавший скрылся, и его объявили в розыск.

После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.

А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.