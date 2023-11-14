Убийство жены Бишимбаева: полиция изъяла видео из ресторана "БАУ"
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Видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ" изъял департамент полиции Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.
Сообщается, что столичный департамент полиции продолжает расследование убийства в ресторане "БАУ".
"В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний данных при допросах обслуживающим персоналом и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления.
Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования", - сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
Подозреваемого в совершении убийства арестовали на два месяца.
12 ноября был задержан директор "Гастро-центра", а позже стало известно о том, что его тоже арестовали на два месяца.
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