Убийство жены Бишимбаева: полиция изъяла видео из ресторана "БАУ"

Видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ" изъял департамент полиции Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Сообщается, что столичный департамент полиции продолжает расследование убийства в ресторане "БАУ".

"В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний данных при допросах обслуживающим персоналом и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления. Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".

Подозреваемого в совершении убийства арестовали на два месяца.

12 ноября был задержан директор "Гастро-центра", а позже стало известно о том, что его тоже арестовали на два месяца.