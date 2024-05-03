Как рождается насилие и почему Бишимбаев не бил первую жену - Собчак выпустила фильм

На Youtube-канале российской журналистки Ксении Собчак вышел новый выпуск шоу "Осторожно: Собчак" под названием "Дело Бишимбаева: история, потрясшая Казахстан. Как "‎любимец Назарбаева" до смерти избил свою жену", передаёт BaigeNews.kz.

Анонсируя видео в Instagram, Собчак написала:

"В России тема домашнего насилия всегда была актуальна, а сейчас особенно остро — буквально на днях из Якутии пришли новости о том, как муж на почве ревности отрезал жене ухо и нос. Кажется, насилие стало уже общенациональной эпидемией. При этом специального закона о домашнем насилии принять так и не удалось. Неожиданно Казахстан стал местом, где страшная история одной девушки стала поводом не просто принять этот закон — его неофициально и называют "закон Салтанат". Уже месяц вся страна пристально следит за судом над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Следит не только Казахстан — процесс обсуждают во всех постсоветских странах. Верховный суд ведёт прямую трансляцию всех заседаний, и это превратилось в настоящий сериал: выхода следующего "эпизода" каждый раз ждут больше двух миллионов человек. Даже сотрудники погранслужбы в аэропорту в перерыве от работы открывают Ютуб (наблюдала сама)", - сообщила Собчак.

Подписчикам она также рассказала фабулу дела.

"Вот фабула этой почти нетфликсовской трагедии: в прошлом ноябре Бишимбаев избил жену в своем ресторане, после чего она умерла. Он вместо того, чтобы вызвать скорую... звонит ясновидящей. А потом, всё осознав, пытается спрятать тело. И не может — ведь именно в это время в ресторан должна приехать российская делегация, сопровождающая президента Путина в его визите в Казахстан. Я поехала на суд, поговорила с главными героями этой драмы в попытке понять — как рождается домашнее насилие и как ему противостоять? Поговорила и с бывшей женой Бишимбаева — почему к ней он никогда не применял физического насилия, а вторую жену так страшно и жестоко убил? И как сделать так, чтобы таких дел стало меньше — и в России и в Казахстане", - заключила журналист.

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Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак прилетела в Астану и явилась в суд, где рассматривают дело Бишимбаева.