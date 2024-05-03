Дизайн удостоверений личности предлагают поменять в Казахстане
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
68Фото: baigenews.kz
В Казахстане планируют выдавать удостоверения личности нового образца. Проект приказа МВД опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
На лицевой части документа появится графа "Пол". На обратной стороне - ИИН, закодированный в виде штрих-кода, и информация о гражданстве.
На обсуждении проект будет находится до 21 мая.
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