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Дизайн удостоверений личности предлагают поменять в Казахстане

Сегодня, 16:25
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baigenews.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане планируют выдавать удостоверения личности нового образца. Проект приказа МВД опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

На лицевой части документа появится графа "Пол". На обратной стороне - ИИН, закодированный в виде штрих-кода, и информация о гражданстве.

На обсуждении проект будет находится до 21 мая.

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