Дизайн удостоверений личности предлагают поменять в Казахстане

В Казахстане планируют выдавать удостоверения личности нового образца. Проект приказа МВД опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

На лицевой части документа появится графа "Пол". На обратной стороне - ИИН, закодированный в виде штрих-кода, и информация о гражданстве.

На обсуждении проект будет находится до 21 мая.