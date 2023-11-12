Арестован директор ресторана, где была убита жена Бишимбаева
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В Астане задержан директор "Гастро-центра", где была убита супруга бывшего министра Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, расследование убийства женщины в ресторане продолжается. Подозреваемый в совершении преступления арестован следственным судом Астаны.
"В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц. В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра". Также возбуждены уголовные дела по статьям 434 (недонесение о преступлении) 119 часть (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республика Казахстан", — сообщили в полиции.
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Расследование ведёт следственное управление ДП столицы и находится на контроле руководства МВД РК.
В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
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