Мы чувствуем негатив каждый день – сестра Куандыка Бишимбаева
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Сестра Куандыка Бишимбаева впервые дала комментарий СМИ и рассказала журналистам о жизни её семьи после смерти Салтанат Нукеновой, об отношениях с погибшей и интервью родителей для российского блогера, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Аружан Бишимбаева призналась, что после смерти снохи их семья столкнулась с большим давлением со стороны общества.
"Мы чувствуем негатив каждый день, везде и всегда, вплоть до моих детей в школе. Мы всё это терпим. Выносим каждый день стойко. Никому ничего не говорим. Ни с кем не ругаемся и ничего не доказываем. Но я знаю одно, что всё рано или поздно возвращается", – сказала она.
Журналисты поинтересовались у сестры Куандыка Бишимбаева, какими были её отношениях с погибшей Салтанат Нукеновой.
"Можно я об этом всём расскажу после приговора. Вот прям подробно расскажу. У меня есть много чего сказать. В отношении Салтанат, в отношении её брата, в отношении её семьи. Я сейчас ничего не хочу озвучивать, чтобы это никак не повлияло на следствие. Я не хочу, чтобы нас полоскали опять, поливали грязью, хейтили и так далее. После приговора я всё расскажу", - сказала Аружан Бишимбаева.
Также она объяснила, почему их семья решила дать интервью российскому блогеру Наталье Грэйс.
"Наталья Грэйс сама приехала и попросила переговорить. Никакой инициативы нашей не было. Но я считаю, что рано или поздно это бы произошло. Потому что невозможно уже: полгода вот этой грязью обливают всех нас. Никого не интересует, а где правда, а где ложь. Родителям моим уже нечего терять, на самом деле. Мы не знаем, что будет с братом. Мы не знаем, что будет с ними. Кому нравится, пусть верят, кому не нравится, пусть не верят, но это правда, с который мы жили весь год вместе с Салтанат", – рассказала сестра подсудимого.
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