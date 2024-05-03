Мы чувствуем негатив каждый день – сестра Куандыка Бишимбаева

Сестра Куандыка Бишимбаева впервые дала комментарий СМИ и рассказала журналистам о жизни её семьи после смерти Салтанат Нукеновой, об отношениях с погибшей и интервью родителей для российского блогера, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аружан Бишимбаева призналась, что после смерти снохи их семья столкнулась с большим давлением со стороны общества.

"Мы чувствуем негатив каждый день, везде и всегда, вплоть до моих детей в школе. Мы всё это терпим. Выносим каждый день стойко. Никому ничего не говорим. Ни с кем не ругаемся и ничего не доказываем. Но я знаю одно, что всё рано или поздно возвращается", – сказала она.

Журналисты поинтересовались у сестры Куандыка Бишимбаева, какими были её отношениях с погибшей Салтанат Нукеновой.

"Можно я об этом всём расскажу после приговора. Вот прям подробно расскажу. У меня есть много чего сказать. В отношении Салтанат, в отношении её брата, в отношении её семьи. Я сейчас ничего не хочу озвучивать, чтобы это никак не повлияло на следствие. Я не хочу, чтобы нас полоскали опять, поливали грязью, хейтили и так далее. После приговора я всё расскажу", - сказала Аружан Бишимбаева.

Также она объяснила, почему их семья решила дать интервью российскому блогеру Наталье Грэйс.