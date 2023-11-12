Родные убитой Салтанат Нукеновой опасаются, что дело могут "замять"

О расследованием гибели Салтанат Нукеновой — супруги экс-министра Бишимбаева после похорон написали родные девушки. Оказалось, за несколько дней с момента заведения уголовного дела, уже сменилось три следователя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana-TV.

"В связи с тем, что в сети появляются ложные публикации и комментарии, складывается ощущение что пытаются "замять" либо смягчить ситуацию. С момента заведения дела сменилось 3 следователя, по каким причинам не известно, что вызывает подозрения. При этом старые следователи не дают даже номера новых и не отвечают на звонки", — пишут родные в Instagram.

Семья Нукеновой требует справедливого расследования.

"На ней не было живого места. У нас есть фото и видео тела, если бы вы видели, у вас не было бы сомнений, что это крайне жестокое убийство. Я прошу провести честное расследование и не пытаться обелить жестокое насилие над моей сестренкой", — отмечает сестра убитой.

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Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела.