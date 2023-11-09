Задержан бывший министр национальной экономики Бишимбаев - СМИ

В Астане по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, экс-чиновник избил супругу в ресторане, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных травм женщина скончалась.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.