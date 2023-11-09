Задержан бывший министр национальной экономики Бишимбаев - СМИ
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
547Фото: polisia.kz
В Астане по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным, экс-чиновник избил супругу в ресторане, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
От полученных травм женщина скончалась.
Официальных комментариев от полиции пока не поступало.