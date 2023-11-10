Какое наказание грозит Куандыку Бишимбаеву

Стало известно, по какой статье расследуется дело о гибели молодой женщины в одном из ресторанов в Астане, к которому может быть причастен бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по части 1 статьи 99 УК РК столичным департаментом полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья называется "Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку". Деяние наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.