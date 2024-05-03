Арктическую прохладу прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Жители северных и западных регионов страны, не успев насладится весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу. Виной тому станет быстрая смена барических полей. Чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведёт к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана", - предупредили синоптики.

Вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики. В ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ожидается переход дождя в снег.

В южных регионах всё ещё сохранится по-весеннему тёплая погода, не смотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.