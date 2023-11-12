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Убийство жены Бишимбаева: подозреваемый арестован на два месяца

Сегодня, 10:49
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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев санкцией суда арестован на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева К. Иные данные не подлежат разглашению", —  сообщили в суде.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения. 

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела.

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